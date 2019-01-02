В Киеве вскрыли Приватбанк возле "Гулливера", но ничего не украли

Полиция открыла дело о "нарушении неприкосновенности жилья".

Фото: Google

Ночью 2 января в Киеве неизвестные злоумышленники вскрыли отделение Приватбанка на Бассейной, 12/2 напротив ТРЦ "Гулливер".

Пресс-служба полиции сообщила, что преступники взломали замки, проникли в помещение, повредили сигнализацию и отключили от питания камеры видеонаблюдения. Однако проверка показала, что деньги или имущество из банка не пропало.

В связи с этим происшествие квалифицировали по ст.162 Уголовного кодекса - нарушение неприкосновенности жилья.

Полиция ищет подозреваемых.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua


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