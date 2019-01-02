Полиция Харьковской области задержала "телефонного минера"

Мужчина позвонил в полицию со своего мобильного.

Полиция задержала 23-летнего мужчину, жителя поселка Хотомля, по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании Волчанского отдела полиции Харьковской области.

"Подозреваемый в компании друзей употреблял спиртные напитки, а потом с мобильного позвонил на линию 102 и сообщил о минировании районного отдела полиции. Объяснить свои действия работникам полиции мужчина не смог", - сообщает региональное управление полиции.

Сообщение о том, что Волчанский отдел полиции заминирован, поступило в полицию 1 января в 19:23. Правоохранители осмотрели трехэтажное здание. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Сообщается, что задержанный ранее был судим за имущественные преступления.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце декабря полиция Одесской области установила мужчину, который 24 декабря сообщил о минировании одесского вокзала и автостанции "Привоз". 25-летний мужчина таким образом "отомстил" жителям областного центра, где не смог устроиться на работу.