Полиция Харьковской области задержала "телефонного минера"

Мужчина позвонил в полицию со своего мобильного.

Полиция Харьковской области задержала "телефонного минера"
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция задержала 23-летнего мужчину, жителя поселка Хотомля, по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании Волчанского отдела полиции Харьковской области.

"Подозреваемый в компании друзей употреблял спиртные напитки, а потом с мобильного позвонил на линию 102 и сообщил о минировании районного отдела полиции. Объяснить свои действия работникам полиции мужчина не смог", - сообщает региональное управление полиции.

Сообщение о том, что Волчанский отдел полиции заминирован, поступило в полицию 1 января в 19:23. Правоохранители осмотрели трехэтажное здание. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Сообщается, что задержанный ранее был судим за имущественные преступления.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце декабря полиция Одесской области установила мужчину, который 24 декабря сообщил о минировании одесского вокзала и автостанции "Привоз". 25-летний мужчина таким образом "отомстил" жителям областного центра, где не смог устроиться на работу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40
В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочкуВ Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в КременчугеЧетверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
Подозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отецПодозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отец
Блок рекламы


Похожие новости
Новогодняя ночь в Украине прошла без нарушений общественного порядка, - полицияНовогодняя ночь в Украине прошла без нарушений общественного порядка, - полиция
Полиция назвала мотив убийцы винницкой семьиПолиция назвала мотив убийцы винницкой семьи
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
В Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла шестиклассницаВ Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла шестиклассница
Во Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат КалашниковаВо Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат Калашникова
Харьковская полиция задержала 20 человек на собрании криминальных авторитетовХарьковская полиция задержала 20 человек на собрании криминальных авторитетов
Пятеро детей отравились после купания в отельном бассейне во Львовской областиПятеро детей отравились после купания в отельном бассейне во Львовской области
В Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля КиеваВ Черкасской области в багажнике авто нашли тело инспектора рыбоохранного патруля Киева
Житель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детейЖитель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детей
Шесть процентов Харьковской области обесточены из-за непогодыШесть процентов Харьковской области обесточены из-за непогоды
Последние новости
Подгружаем последние новости