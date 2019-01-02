Новогодняя ночь в Украине прошла без нарушений общественного порядка, - полиция

За порядком следили более 10 тыс. правоохранителей.

В новогоднюю ночь Национальная полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В празднованиях приняли участие более 1,3 млн человек в 690 населенных пунктах, всего зарегистрировано 985 массовых мероприятий по случаю Нового года.

Порядок и безопасность обеспечивали более 10 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины.

Полиция также отмечает, что 1 января в ходе мероприятий по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры в 19 областях прошло 58 торжественных мероприятий. Эти празднования также прошли спокойно и без правонарушений.