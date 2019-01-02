Новогодняя ночь в Украине прошла без нарушений общественного порядка, - полиция
За порядком следили более 10 тыс. правоохранителей.
В новогоднюю ночь Национальная полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В празднованиях приняли участие более 1,3 млн человек в 690 населенных пунктах, всего зарегистрировано 985 массовых мероприятий по случаю Нового года.
Порядок и безопасность обеспечивали более 10 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины.
Полиция также отмечает, что 1 января в ходе мероприятий по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры в 19 областях прошло 58 торжественных мероприятий. Эти празднования также прошли спокойно и без правонарушений.
Напомним, накануне в Киеве националисты провели одновременно два марша в честь Бандеры.
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