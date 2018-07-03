В Киеве на Подоле горел дом Вертипороха - памятка архитектуры
Жертв и пострадавших нет.
В Киеве на Подоле горел нежилой трехэтажный дом на улице Межигорской.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило в 11:36. На место выехали ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
"Установлено, что возгорание произошло в полуразрушеннм недействующем здании. В 12:48 пожарным удалось локализовать огонь на площади 150 кв. м. Сейчас идет ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Здание, о котором идёт речь - "дом купца Вертипороха", бывший доходный дом по адресу Межигорская, 33/19. Он является памяткой архитектуры в стиле неоренесанс. И сегодняшний пожар для этого дома уже четвёртый с 2007 года.
На месте происшествия работает четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняется. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Напомним, ранее в Киеве снова горел старый дом на Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими.
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