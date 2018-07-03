В Киеве на Подоле горел дом Вертипороха - памятка архитектуры

Жертв и пострадавших нет.

В Киеве на Подоле горел нежилой трехэтажный дом на улице Межигорской.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в 11:36. На место выехали ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

"Установлено, что возгорание произошло в полуразрушеннм недействующем здании. В 12:48 пожарным удалось локализовать огонь на площади 150 кв. м. Сейчас идет ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Здание, о котором идёт речь - "дом купца Вертипороха", бывший доходный дом по адресу Межигорская, 33/19. Он является памяткой архитектуры в стиле неоренесанс. И сегодняшний пожар для этого дома уже четвёртый с 2007 года.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На месте происшествия работает четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняется. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua