?Вымогатели похитили бизнесмена из Житомира и три дня держали в гаражах

Ему удалось сбежать и обратиться в полицию.

Полиция Житомирской области расследует похищение местного бизнесмена, которого вымогатели три дня держали в гаражах, требуя переоформить на них недвижимое имущество.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Бизнесмен рассказал, что несколько дней назад в квартиру в Киеве , которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и, угрожая, вывезли в райцентр Киевской области, а потом в Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов.

Утром 30 июня ему удалось сбежать и обратиться в полицию.

Полицейские начали поиск похитителей.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Такие действия, сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.