Вымогатели похитили бизнесмена из Житомира и три дня держали в гаражах
Ему удалось сбежать и обратиться в полицию.
Полиция Житомирской области расследует похищение местного бизнесмена, которого вымогатели три дня держали в гаражах, требуя переоформить на них недвижимое имущество.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Бизнесмен рассказал, что несколько дней назад в квартиру в Киеве, которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и, угрожая, вывезли в райцентр Киевской области, а потом в Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов.
Утром 30 июня ему удалось сбежать и обратиться в полицию.
Полицейские начали поиск похитителей.
Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Такие действия, сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Общество
30.06.2018 22:20