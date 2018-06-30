Вымогатели похитили бизнесмена из Житомира и три дня держали в гаражах

Ему удалось сбежать и обратиться в полицию.

?Вымогатели похитили бизнесмена из Житомира и три дня держали в гаражах
архивное фото
Фото: kievskaya.com.ua

Полиция Житомирской области расследует похищение местного бизнесмена, которого вымогатели три дня держали в гаражах, требуя переоформить на них недвижимое имущество.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Бизнесмен рассказал, что несколько дней назад в квартиру в Киеве, которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и, угрожая, вывезли в райцентр Киевской области, а потом в Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов.

Утром 30 июня ему удалось сбежать и обратиться в полицию.

Полицейские начали поиск похитителей.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Такие действия, сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.


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