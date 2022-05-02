"После пыток привезли домой": на Херсонщине скончался ветеран АТО, которого похитили оккупанты

В Херсонской области от пыток оккупантов умер ветеран АТО, двое детей остались сиротами.

В селе Абрикосовка на Херсонщине оккупанты похитили прямо з дома ветерана АТО Назара Кагальняка. После участия в боевых действиях во время АТО мужчина перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце, а умер после пыток роSSийских захватчиков. Об этом случае сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Назара избивали и пытали за то, что в прошлом он был участников боевых действий и воевал на стороне Украины. Изуродованного пыткой ветерана АТО изверги привезли домой. Состояние резко ухудшилось и мужчину госпитализировали в больницу города Алешки, где он впоследствии скончался.

"Двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку за последние пять лет он их ухаживал без жены", - рассказала Денисова.

Омбудсмен также подчеркнула – то, что сделали с Назаром Кагальняком, военное преступление, ведь согласно Женевской конвенции, ветеран АТО не должен преследоваться, так как уже сложил оружие и не принимал участие в боевых действиях по состоянию здоровья.