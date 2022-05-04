Фагот показал подросшего сына, которого учит обращаться с оружием: фото

С начала полномасштабной войны солист группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, как и многие украинские музыканты, защищает страну от русских оккупантов. Певец сменил микрофон на оружие, и мирные увлечения на боевые, информирует Апостроф.

Артист показал, как проводит время с сыном, когда ненадолго возвращается домой. Фагот опубликовал в Facebook две фотографии, на которых Никита перенимает военный опыт своего отца. На первом снимке музыкант показывает своему ребенку, как держать оружие, на втором - подросток успешно повторяет.

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

"Отныне досуг с потомками приобрел другие смыслы… к сожалению… но именно так мы построим то, что должны построить! Слава Украине!", - написал Михайлюта.

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Фагот записался в ряды территориальной обороны Киева 28 февраля. Музыкант отметил, что "все, кто может держать оружие, должны это сделать, потому что это наша земля и отступать нам некуда".

Никита - единственный сын 48-летнего Михайлюты. Мальчика родила бывшая девушка певца по имени Анастасия, когда он уже встречался с Ольгой Навроцкой. За 12 лет отношений музыкант и дизайнер так и не завели общих детей.


Наталья Лавринец, Апостроф

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