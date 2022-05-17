Мирошниченко рассказал, как оккупанты ворвались в дом к его сестры: "Самое страшное то..."

Богдановку оккупанты разнесли, потому что они там базировались - уничтожено и разбито все.

Рашисты ворвались в дом сестры украинского телеведущего и комментатора "Евровидения" Тимура Мирошниченко, который находится близ села Богдановка Броварского района. Подробностями он поделился в интервью "Зірковому шляху".

Оказалось, что сестра Тимура Мирошниченко несколько недель жила под оккупацией. К счастью, она смогла выехать из дома в сторону Киева , ее обитель осталась на растерзание рашистов.

При этом, как рассказал ведущий, Богдановку оккупанты разнесли, потому что они там базировались - уничтожено и разбито все. Во дворах ставили свои танки БТРы.

По словам звезды, дом его сестры остался целым, но окон нет и все в помещении было перевернуто, однако самое отвратительное они оставили после себя в туалете.

"Внутри все перевернуто. До мельчайших коробочек. Искали какое-то золото, заначки. Перевернуто все вверх дном. Но не это самое страшное. Самое страшное то, что они оставили в туалетах. Они ср*ли везде", – добавил Тимур Мирошниченко.