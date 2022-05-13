Шкаф оторвали от стены: Ирина Билык рассказала, что оккупанты творили в ее доме под Киевом

В доме Ирины Билык под Киевом жили роSSийские оккупанты. Рашисты "развлекались" в коттедже украинской певицы как могли, а когда уходили - оставили после себя полный хаос и разруху, информирует Апостроф .

"То, что я увидела у себя дома. Все перевернуто... Вот зачем было брать шкаф и просто отрывать его от стены? Бросать это все на пол? Я не знаю, там просто каша, - рассказала артистка в программе "Зірковий шлях". - Там надо будет окна вставлять. Окон нет. И не только у меня в доме".

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Оккупанты вынесли из дома певицы ценные вещи, но не тронули ее сценические наряды.

"У меня было очень много костюмов, концертная обувь - и они, вы знаете, не взяли блестящие мои шубки, не взяли блестящие сапожки. Думаю, вероятно, не носят их женщины такого карнавала", - смеется звезда.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Знаменитость считает, в ее доме у рашистов был штаб, поскольку они не уходили оттуда до последнего. "Там было сытно, там было тепло, им было хорошо. Они там разжигали камины, гуляли, отрывались. Это было, наверное, лучшее, что было в их жизни", - отметила звезда.

"Но то, что они оставили после себя, конечно... Неужели они там и ср*ли, и ели? Это все так и было, и то, что они забрали с собой мои вещи, аппаратуру, мои друзья говорят: "Ира, они сдохнут в тех вещах. Кто наденет на себя – тот умрет". Я буду так надеяться", - подчеркнула она.