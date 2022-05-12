Пограничники задержали на Буковине троих мужчин с поддельными документами

Мужчины предоставили поддельные справки о непригодности к военной службе со снятием с военного учета.

?Пограничники задержали на Буковине троих мужчин с поддельными документами
Фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска "Порубное" пограничники задержали трех человек при попытке незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления ГПСУ.

Во время паспортного контроля мужчины предъявили пограничникам поддельные справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

"После оформления соответствующих документов все граждане, жители Николаевской и Запорожской областей, переданы представителям Национальной полиции. Сейчас мужчинам придется отвечать по ст. 358, 336 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей штампов" и "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период", - отметили в ГПСУ.

В госслужбе говорят – с начала введения в Украине военного положения пограничники Черновицкого отряда задержали около 80 человек, у которых были поддельные документы.

Напомним, ранее в ГПС сообщили, что 12 человек пытались незаконно пересечь украинскую западную границу, некоторые из них использовали для этого поддельные документы.

В апреле пограничники задержали мужчину, который организовал схему незаконной переправки призывников.

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