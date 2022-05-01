Во время обстрелов: задержали харьковчанина, укравшего в подвале у женщины 30 тыс. долларов

Полицейские Харькова задержали мужчину за кражу денег у прятавшейся от обстрелов женщины.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Злоумышленник соблазнился сумкой женщины, в которой она держала все свои сбережения в сумме 30 тысяч долларов и 100 тысяч гривен. Неизвестный похитил сумку с деньгами из помещения подвала дома по проспекту Гагарина, где скрывалась от обстрелов потерпевшая. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установили лицо, совершившее воровство. Им оказался 24-летний житель Харькова.

Правонарушитель проник в подвал и забрал сумку. Полиция вернула деньги владелице.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.