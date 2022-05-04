Приглашал к себе домой детей: в Киеве задержали 33-летнего педофила, фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в развращении детей. Ему грозит до восьми лет ареста.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в соцсети Facebook, информирует Апостроф .

Отмечается, что 33-летний киевлянин в течение полугода в социальных сетях склонял несовершеннолетних делать откровенные фотографии, приглашал к себе домой, предлагая деньги за интим. После чего порнографические фото выкладывал в сеть.

"...в социальных сетях злоумышленник входил в доверие к детям и заставлял их создавать фото порнографического характера. Кроме того, он приглашал несовершеннолетних к себе домой заняться с ними сексом и предлагал им за это деньги. Кроме того, киевлянин распространял порнографические фотографии в сети Интернет", – отмечают в полиции.

По информации правоохранителей, в доме мужчины, который ко всему - женат, провели обыски. В итоге – нашли порнографические фотографии и видео.

Ему сообщили о подозрении в развращении несовершеннолетних, сбыте детской порнографии.

В случае доказательства вины – подозреваемому грозит до восьми лет ареста.