Приглашал к себе домой детей: в Киеве задержали 33-летнего педофила, фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в развращении детей. Ему грозит до восьми лет ареста.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в соцсети Facebook, информирует Апостроф.

Отмечается, что 33-летний киевлянин в течение полугода в социальных сетях склонял несовершеннолетних делать откровенные фотографии, приглашал к себе домой, предлагая деньги за интим. После чего порнографические фото выкладывал в сеть.

"...в социальных сетях злоумышленник входил в доверие к детям и заставлял их создавать фото порнографического характера. Кроме того, он приглашал несовершеннолетних к себе домой заняться с ними сексом и предлагал им за это деньги. Кроме того, киевлянин распространял порнографические фотографии в сети Интернет", – отмечают в полиции.

По информации правоохранителей, в доме мужчины, который ко всему - женат, провели обыски. В итоге – нашли порнографические фотографии и видео.

Ему сообщили о подозрении в развращении несовершеннолетних, сбыте детской порнографии.

В случае доказательства вины – подозреваемому грозит до восьми лет ареста.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Леся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городеЛеся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городе
"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека
Анна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в УэльсеАнна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в Уэльсе
Макс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупацииМакс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупации
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
Блок рекламы


Похожие новости
После обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фотоПосле обстрелов Гостомеля жители превратили дыры от пуль в цветы: фото
Медсестра из Лисичанска, потерявшая обе ноги при взрыве, вышла замуж: фото и видеоМедсестра из Лисичанска, потерявшая обе ноги при взрыве, вышла замуж: фото и видео
С начала вторжения РФ в Украине родилось почти 36,5 тысячи детейС начала вторжения РФ в Украине родилось почти 36,5 тысячи детей
Более 37 тысяч внутренне перемещенных лиц зарегистрировали в Киеве, - ХондаБолее 37 тысяч внутренне перемещенных лиц зарегистрировали в Киеве, - Хонда
"После пыток привезли домой": на Херсонщине скончался ветеран АТО, которого похитили оккупанты"После пыток привезли домой": на Херсонщине скончался ветеран АТО, которого похитили оккупанты
Отец троих детей Григорий Решетник рассказал, почему остался с семьей в УкраинеОтец троих детей Григорий Решетник рассказал, почему остался с семьей в Украине
Их жизни забрала РоSSия: фото поминальных дней на кладбище в ИрпенеИх жизни забрала РоSSия: фото поминальных дней на кладбище в Ирпене
Принцессе Шарлотте исполнилось 7 лет: Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочериПринцессе Шарлотте исполнилось 7 лет: Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери
В боях с оккупантами погиб "киборг", защищавший Мариуполь: фото герояВ боях с оккупантами погиб "киборг", защищавший Мариуполь: фото героя
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
Последние новости
Подгружаем последние новости