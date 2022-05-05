В Житомире задержали "тихого убийцу" - травил жертв нейролептиком

Житель Винницкой области в 2018 году в Житомире “угостил” двух женщин кофе с клозапином, и когда они потеряли сознание, забрал их ценные вещи. Одна из жертв скончалась. Об этом вчера сообщила прокуратура Житомирской области.

Следствием установлено, что задержанный познакомился с двумя женщинами, отдыхавшими вечером в кафе. Он основательно подпоил новых знакомых. Когда все вместе вышли из кафе, предложил им на свежем воздухе выпить кофе. Те предложение приняли. В кофе, который принес их новый знакомый был сильный нейролептик клозапин, обладающий с антипсихотическим и седативным действием, информирует ZN.ua .

После порции кофе с клозапином одна женщина потеряла сознание, а ее подруга – умерла. Преступник же снял со своих жертв золотые украшение, забрал мобильные телефоны и их сумочки. Всего добыча преступника оценивается в 50 тыс. грн.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Проводится проверка относительно совершения им друих подобных преступлений.

Задержанному оглашено подозрение в умышленном убийстве одного лица из корыстных мотивов и окушении на умышленное убийство двух лиц из корыстных мотивов, а также в разбойном нападении с целью завладения чужим имуществом, сопряженном с причинением тяжких телесных повреждений (2). 115, п. п. 1, 6 ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.115, ч. 4 ст.187 УК Украины).

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в 2013 году на всю Украину прогремел процесс над житомирском “доктором смерть” Игорем Лысюком, который назвавшись врачом, под видом курса лечения медленно убивал ядами своих жертв и затем завладевал их недвижимостью и другим имуществом.