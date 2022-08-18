Українці гинули цілими сім'ями: кількість жертв удару по Харкову продовжує зростати

Унаслідок масованих ракетних ударів Росії по Харкову та Краснограду кількість загиблих зросла до 17 осіб, а число травмованих - до 42-х, інформує Апостроф .

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, рятувальники досі працюють на місцях "прильотів". На цей час відомо ще про сімох загиблих, тіла яких дістали з-під завалів. Зокрема, серед загиблих - хлопчик 2009 року народження.

У Краснограді загинуло подружжя у власній оселі. Вижила 12-річна донька, яку вибуховою хвилею викинуло з будинку у двір. Її із серйозними травмами шпиталізували. Відомо також про ще двох поранених у результаті удару по Краснограду.

Він вважає, що росіяни завдали удару саме по житлових будинках у Слобожанському, Салтівському районах Харкова, а також у Краснограді - цілеспрямовано. Також ракету запустили по адмінбудівлі у Холодногірському районі Харкова.

"Ракетний обстріл Харкова та Краснограда, влаштований росіянами – це акт тероризму та порушення усіх існуючих правил війни. За ці злочини проти мирних мешканців Харківщини, як і за багато інших, Росія нестиме покарання", - наголосив посадовець.

Глава Харківської ОВА опублікував фото місць ракетних ударів.