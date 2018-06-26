В Киеве задержали организатора "метадоновых закладок"

У 29-летнего жителя Харькова изъяли партию метадона на полмиллиона гривен.

В Киеве задержали организатора "метадоновых закладок"
Фото: 44.ua

В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

29-летний житель Харькова вербовал студентов для распространения на правом берегу Киева метадона путем "закладок", наркотик мужчина заказывал по почте и хранил вне дома.

У Києві поліція вилучила наркотики на півмільйона гривень?

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— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 26 июня 2018 г.

"Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривен", - сказано в сообщении.

Злоумышленник задержан, ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, ранее в июне Госпогранслужба задержала гражданина Украины, который пытался провезти в Словакию 2,5 кг марихуаны под одеждой с помощью бандажа.


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