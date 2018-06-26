В Киеве задержали организатора "метадоновых закладок"

У 29-летнего жителя Харькова изъяли партию метадона на полмиллиона гривен.

В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

29-летний житель Харькова вербовал студентов для распространения на правом берегу Киева метадона путем "закладок", наркотик мужчина заказывал по почте и хранил вне дома.

"Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривен", - сказано в сообщении.

Злоумышленник задержан, ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, ранее в июне Госпогранслужба задержала гражданина Украины, который пытался провезти в Словакию 2,5 кг марихуаны под одеждой с помощью бандажа.