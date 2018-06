Рекламный ролик, снятый в Украине, получил три престижные премии в Каннах

Снятое в Киеве рекламное видео «Go With The Flaw» получило высокие награды на одном из самых престижных фестивалей рекламы в мире, который проходит в Каннах.

Видеоролик Go With The Flaw наградили в трех категориях: «режиссура» («Бронзовый лев»), «продакшн-дизайн» («Бронзовый лев») и «операторская работа» («Серебряный лев»), передает Телеграф .

За продакшн отвечала украинская компания Family Production, а режиссером выступил Франсуа Руселле, который ранее работал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones. Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф «Non, Je ne regrette Rien», а главными локациями — Подольско-Воскресенский мост и Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.