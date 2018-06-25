Рекламный ролик, снятый в Украине, получил три престижные премии в Каннах

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Снятое в Киеве рекламное видео «Go With The Flaw» получило высокие награды на одном из самых престижных фестивалей рекламы в мире, который проходит в Каннах.

Видеоролик Go With The Flaw наградили в трех категориях: «режиссура» («Бронзовый лев»), «продакшн-дизайн» («Бронзовый лев») и «операторская работа» («Серебряный лев»), передает Телеграф.

За продакшн отвечала украинская компания Family Production, а режиссером выступил Франсуа Руселле, который ранее работал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones. Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф «Non, Je ne regrette Rien», а главными локациями — Подольско-Воскресенский мост и Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

«Это были довольно сложные съемки, особенно по части кастинга. Мы рады, что стали флагманами зарубежного съемочного бума в Киеве. И вдвойне приятно, что усилия были не напрасны», — отметила генеральный продюсер Family Production Анастасия Буковская.




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