Панічна атака, істерика, ступор: як допомогти — FIAU створила серію роликів "Корисно для кожного"

Українські кінематографісти з Film Industry Association of Ukraine ініціювали проєкт "Корисно для кожного", серію роликів, у яких зібрали дієві поради щодо психологічної допомоги під час війни. Деталі задуму окреслюють на сайті Держкіно.

“Як розмовляти з дитиною про війну? Як справлятися зі стресом? Як впоратись з синдромом "того, хто вижив" та зберегти емоційний зв’язок у тимчасовій розлуці з родиною?” – ці питання окреслюють ключові моменти програми.

Йдеться про алгоритмів поведінки у скрутних умовах, стресових ситуаціях та чутливих питаннях комунікації під час бойових дій та під впливом від їх наслідків.