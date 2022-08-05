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2022-08-05
Панічна атака, істерика, ступор: як допомогти — FIAU створила серію роликів "Корисно для кожного"
Як розмовляти з дитиною про війну? Як справлятися зі стресом? Як впоратись з синдромом "того, хто вижив", інформує
Українські кінематографісти з Film Industry Association of Ukraine ініціювали проєкт "Корисно для кожного", серію роликів, у яких зібрали дієві поради щодо психологічної допомоги під час війни. Деталі задуму
“Як розмовляти з дитиною про війну? Як справлятися зі стресом? Як впоратись з синдромом "того, хто вижив" та зберегти емоційний зв’язок у тимчасовій розлуці з родиною?” – ці питання окреслюють ключові моменти програми.
Йдеться про алгоритмів поведінки у скрутних умовах, стресових ситуаціях та чутливих питаннях комунікації під час бойових дій та під впливом від їх наслідків.
Оксана Коваль, ZN.ua