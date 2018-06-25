В Киеве СБУ задержала банду вымогателей из РоSSии

В Киеве сотрудники СБУ задержали четверых участников ОПГ, которые занимались вымогательством крупных сумм денег у успешных бизнесменов.

Об этом сообщает bagnet.org .

Организатор банды и его сообщники оказались россиянами — уроженцами Северного Кавказа. Двое из задержанных ранее уже были судимы за вымогательство и похищение людей на территории Киевской и Черкасской областей Украины.

Оперативники Службы безопасности Украины задокументировали два случая вымогательства у бизнесменов — от бизнесмена из Умани, организовавшего проживание хасидов во время паломничества к могиле цадика Рабби Нахмана и владельца киевского отеля.

Преступники требовали от каждого бизнесмена по 35 тысяч долларов, применяя против пострадавших физическое насилие и психологическое давление.