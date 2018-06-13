Одесский суд отпустил из-под стражи двух киллеров

Жители Приднестровья были задержаны с автоматами после покушения.

Одесский суд отпустил из-под стражи двух киллеров
Задержание одного из киллеров
Фото: npu.gov.ua

Судья Приморского райсуда Одессы Вадим Коваленко 11 июня изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с электронными браслетами двум жителям непризнанного Приднестровья, которых подозревают в ряде заказных убийств.

Речь идет о неоднократно судимом за кражи 31-летнем Виталии П., гражданине Молдовы, и 32-летнем гражданине Украины Александре П. Оба проживают в Тирасполе, пишет "Думская".

По данным следствия, 12 февраля 2018 года Виталий П., Александр П. и еще один гражданин Молдовы С. пытались убить 50-летнего предпринимателя из Рени. Они обстреляли из автоматов его BMW X5, которая ехала между селами Котловина и Нагорное Ренийского района. Было выпущено 15 пуль, но киллеры не попали: внедорожник двигался с высокой скоростью.

Преступники скрылись на машине Volkswagen Touareg.

На следующий день автомобиль с двумя неудачливыми киллерами был задержан сотрудниками уголовного розыска в Затоке - они пытались залечь на дно в арендованном номере гостиницы. Третьего бандита задержали на пропускном пункте "Кучурган", он пытался уйти в непризнанную Приднестровскую Республику. У задержанных было изъято оружие - автоматы Калашникова.

Им объявили о подозрении по ст. 15 и 115 УК Украины - покушение на умышленное убийство. Всех троих отправили в следственный изолятор.

По информации "Думской" оба отпущенных под домашний арест киллера могут быть причастны и к другим резонансным убийствам и покушениям.

"В юго-западных районах Одесской области свободно действует организованная преступная группировка Олега Попеску, он же Олег Ренийский. Эта группировка крышует нелегальное выращивание марихуаны и оптовую торговлю наркотиками. В октябре 2017 года бандиты из группировки Олега Ренийского убили фермера из села Новосельское Петра Карагиаура и местного криминального авторитета Юрия Асаржи по кличке Позвоночник. В декабре 2017 года их трупы были обнаружены охотником – оба убитых лежали в яме и были присыпаны землей", - рассказал "Думской" источник в одесской облпрокуратуре.

Издание отмечает, что на следующей неделе судье Приморского суда Вадиму Коваленко предстоит пройти квалификационную судейскую комиссию в Киеве.


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