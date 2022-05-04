На Бучанщине стражи порядка обнаружили тела еще 4 погибших от рук оккупантов, среди жертв - 10-летняя девочка

На территории Бородянской общины (Бучанщина) правоохранители провели 3 мая эксгумацию тел мирных жителей.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Среди выявленных жертв – трое взрослых и 10-летняя девочка.

"В селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, погибшей в результате вражеского обстрела, после чего на кладбище ее похоронили односельчане. В селе Шибино полицейские эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка, погибшая от осколочных ранений, в результате попадания в дом вражеского снаряда.

Фото: Пресслужба поліції Київської області

Фото: Пресслужба поліції Київської області

Фото: Пресслужба поліції Київської області

По данным полиции, четвертой жертвой роSSийских обстрелов стала 92-летняя старушка из села Озорщина. Женщина погибла в своем доме от пожара в результате вражеской атаки.

Полиция провела предварительный осмотр тел погибших. Их доставили в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, 2 мая в Киевской области нашли еще одно массовое захоронение. По информации полиции, тела были обнаружены на позициях россиян. Это мирные граждане, имеющие признаки пыток.

По состоянию на 4 мая на территории области осмотрели 1235 тел убитых роSSийскими военными мирных жителей. 282 остаются не установленными.