"Впервые для нас…": Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры

Семье пришлось разлучиться из-за войны, но теперь они встретились спустя два месяца.

Известный актер и комик из "Квартал 95" Юрий Ткач оставался в Украине, пока его жена Виктория с маленькой дочкой Лизой уехали от войны. Однако, теперь, спустя два месяца, семья воссоединилась. Кадры долгожданной встречи жена артистка выложила в своем Instagram.

На видео можно увидеть, как маленькая Лиза бежит в объятия к отцу, а за ней подоспевает и сама Виктория. Они крепко втроем обнимаются, а на глазах у всех виднеются слезы. Выглядит этот момент очень мило и трепетно.

В подписи к публикации Виктория Ткач написала: "Впервые для нас была разлука длиной в два месяца. Сейчас встреча, только на два дня. И снова разлука, теперь не так долго, но все же. Я очень люблю тебя, мой Ткач @yuriy_tkach. И хочу, чтобы ты всегда помнил, без тебя не хочу, не могу, не буду!". Растроганные пользователи начали комментировать видео семейства Ткачей и их встречу, у многих тоже слезы на глазах от этих кадров.