Нове відео "Квартал 95" з Юрієм Ткачем розгнівало українців: "Якраз саме той час для..."

Юрій Ткач знявся в новому відео студії "Квартал 95" про повернення киян до столиці та нарвався на критику.

На офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram розмістили відео, в якому герой Юрія Ткача зустрічає сусідів, які після тривалого від'їзду повертаються додому до одного з київських ЖК.

Багато глядачів "Квартал 95" оцінили гумор, але далеко не всі. Низка коментаторів вважає такі жарти недоречними, поки в інших областях України продовжуються активні бойові дії і гинуть люди:

"Ну, мабуть, так у Києві, нехай зніме такий фільм на Салтівці у Харкові. Кому сміх, кому бомбардування щовечора та жертви обстрілів. Смійся, Юро, і їж піцу";

"Це історія реальна про пацанів з Квартала -після війни ви не дивуйтесь, як у них у всіх будуть зірки «Героя України». А у Кошового мінімум 2, бо як він може піти воювати, щоб хейтери сміялися, хай краще холопи з села помирають";

"Та якось у цей час не до сміху";

"Якраз саме той час для гумору .... гинуть люди, а в них сміховинки";

"Вже не смішно ?";

"Сумніваюся, що ти захищав рідний ЖК. Максимум що ти захистив, це холодильник від собак".