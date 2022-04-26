В Ульяновской области РоSSии произошла стрельба в детском саду, четыре человека погибли. Среди убитых - двое детей. Об этом, в частности, сообщил экс-губернатор Ульяновской области и депутат Госдумы Сергей Морозов в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2017 г.р.", - сообщил он.

В региональном правительстве также подтвердили факт стрельбы в детском саду и сведения о нескольких погибших.

"Подтверждаем акт стрельбы и факт наличия четырех тел", - сказал роSSийскому агентству Интерфакс представитель регионального правительства.

Четвертым "телом" является сам нападавший, который застрелил себя из того же ружья. Стрелял в лицо.

Инцидент произошел в поселке Вешкайма во время "тихого часа", мотивы нападавшего не известны, сказал собеседник Интерфакса.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Больше подробностей можно найти в зарубежных СМИ . В частности, сообщается имя нападавшего. Им оказался местный житель Ахтямов Руслан, 1996 года рождения.

РоSSийский Омбудсмен Татьяна Москалева уже идентифицировала нападавшего как "психически больного".

По поводу наличия оружия у нападавшего, по словам Москалевой, оно якобы было зарегистрировано на другого человека. Каким образом оно оказалось у психически больного, Москалева не сообщает.

Каким образом идентифицировали человека, который выстрелил себе в лицо из ружья, россйиский омбудсмен тоже не сообщила.