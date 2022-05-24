"Каждый на своем фронте": Melovin показал авто, которое купил для ВСУ после двух концертов

MELOVIN, Меловин

Исполнитель показал свою команду, с которой приобрел автомобиль для ВСУ после двух концертов в Германии.

Популярный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который недавно прокомментировал скандальные высказывания певицы Ирины Федышин о ЛГБТ-сообществе, показал в Instagram кадры с автомобилем, который вместе со своей командой купил для ВСУ.

Как оказалось, Косте хватило двух концертов в Германии, чтобы собрать средства на покупку автомобиля. По словам артиста, уже на днях внедорожник отправится во Львов, а оттуда поедет на передовую к военным.

"Спасибо, Германия, за поддержку Украины! Украинцы, нашими совместными усилиями, всего за два шоу в Германии мы собрали деньги на машину для ВСУ. Уже 26 мая машина прибудет во Львов и оттуда отправится на передовую нашим бойцам! Вместе к Победе! Каждый на своем фронте! Отдельная благодарность Министерству культуры и информационной политики Украины и Госпогранслужбе Украины! Это большая честь продолжить свое музыкальное дело и быть полезным своему государству!", - подписал фото Melovin.


Галина Струс, politeka.net

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