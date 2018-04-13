Полиция обнаружила боеприпасы на свалке в Черниговской области
Найдена "Муха", две минометные мины и большое количество патронов.
В Черниговском районе правоохранители обнаружили и ликвидировали схрон боеприпасов, обустроенный на свалке неподалеку от одного из военных объектов. Об этом говорится на сайте полиции Черниговской области.
12 апреля полиция получила информацию об обнаружении в Черниговском районе тубуса от реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 "Муха".
Следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции ГУНП в Черниговской области совместно с взрывотехниками обследовала территории возле одного из военных объектов района и обнаружила в этом месте не только тубус с гранатой, но и 2 минометные мины, 4 дымовые шашки, почти 1,5т ыс. патронов к автоматическому оружию калибров 5,45мм и 7,62мм, а также артиллерийский выстрел 3УБК10-1 с управляемой противотанковой ракетой калибра 100 мм.
Изъятые боеприпасы направили на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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13.04.2018 14:22