Полиция обнаружила боеприпасы на свалке в Черниговской области

Найдена "Муха", две минометные мины и большое количество патронов.

В Черниговском районе правоохранители обнаружили и ликвидировали схрон боеприпасов, обустроенный на свалке неподалеку от одного из военных объектов. Об этом говорится на сайте полиции Черниговской области.

12 апреля полиция получила информацию об обнаружении в Черниговском районе тубуса от реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 "Муха".

Фото: cn.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции ГУНП в Черниговской области совместно с взрывотехниками обследовала территории возле одного из военных объектов района и обнаружила в этом месте не только тубус с гранатой, но и 2 минометные мины, 4 дымовые шашки, почти 1,5т ыс. патронов к автоматическому оружию калибров 5,45мм и 7,62мм, а также артиллерийский выстрел 3УБК10-1 с управляемой противотанковой ракетой калибра 100 мм.

Изъятые боеприпасы направили на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: cn.npu.gov.ua
Фото: cn.npu.gov.ua


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