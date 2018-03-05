В Коростене в результате перестрелки в кафе один человек погиб, еще один ранен

Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

Вечером 3 марта в Коростене (Житомирская область) произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, а жизнь еще одного удалось спасти врачам.

Полиция сообщает, что мужчин 1991 и 1995 годов рождения доставили в разные больницы города, но вскоре было установлено, что ранения они получили вместе.

Около 18:45 они встретились в одном из кафе Коростеня, где у них произошла ссора, которая переросла в стрельбу. Один из мужчин получил смертельное ранение в живот, другой отделался сквозным ранением грудной клетки и остался жив.

Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за хулиганские действия и другие правонарушения.

По данному факту начато досудебное расследование по нескольким статьям уголовного кодекса - ст. 115 (умышленное убийство), ст.15 и ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сейчас полицейские устанавливают детали инцидента и всех участников события.