?Житель Белой Церкви избил участковых, которые принесли ему повестку

Один из полицейских попал в больницу.

33-летний житель Белой Церкви (Киевская область) избил двух участковых офицеров полиции, которые принесли ему уведомление о вызове к следователю по делу о краже продуктов питания из местного супермаркета.

Об этом говорится на сайте полиции.

Дверь квартиры полицейским открыла мать подозреваемого. Она стала кричать на полицейских и материть их, защищая своего сына. Когда участковые попытались усмирить хозяйку, ее сын схватил деревянную палку и набросился на них. После избиения он с матерью закрылись в квартире.

Злоумышленника задержал на месте преступления наряд полиции, который сразу прибыл на вызов. Один из пострадавших сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана медицинская помощь на месте.

По факту инцидента открыли уголовное производство по ч. 2 ст.345 (насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Идет следствие.