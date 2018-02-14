Житель Белой Церкви избил участковых, которые принесли ему повестку
Один из полицейских попал в больницу.
33-летний житель Белой Церкви (Киевская область) избил двух участковых офицеров полиции, которые принесли ему уведомление о вызове к следователю по делу о краже продуктов питания из местного супермаркета.
Об этом говорится на сайте полиции.
Дверь квартиры полицейским открыла мать подозреваемого. Она стала кричать на полицейских и материть их, защищая своего сына. Когда участковые попытались усмирить хозяйку, ее сын схватил деревянную палку и набросился на них. После избиения он с матерью закрылись в квартире.
Злоумышленника задержал на месте преступления наряд полиции, который сразу прибыл на вызов. Один из пострадавших сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана медицинская помощь на месте.
По факту инцидента открыли уголовное производство по ч. 2 ст.345 (насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Идет следствие.
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