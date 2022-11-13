Житель французького Лілля помітив тріщини в будинку та попередив службу порятунку за хвилини до обвалення

У суботу рано вранці у французькому Ліллі обрушився старий чотириповерховий будинок, але завдяки завчасному попередженню про можливу катастрофу загиблих немає, повідомляє AP NEWS .

Рятувальники Лілля повідомили, що вони витягли з-під завалів одну людину, яка отримала лише легкі травми.

Будівля в центрі міста була евакуйована перед світанком, після того, як чоловік, який повертався додому близько 3 години ночі після нічної прогулянки, побачив тріщини в конструкції будівлі і повідомив про це в службу порятунку, повідомила префектура Лілля.

Служба оперативно відреагувала, евакуювала мешканців та створила оточення навколо небезпечної зони. Незабаром будинок звалився.

Мер Лілля Мартіна Обрі заявила французькій телекомпанії BFM TV, що дії чоловіка врятували життя людей. Влада не назвала його ім'я.

"Мене досі трясе, бо якби цей пан не йшов додому о 3-й ночі і не зв'язався з нами, ми не змогли б вчасно зреагувати і було б багато смертей", — сказала вона.

"Він попередив муніципальну поліцію та пожежників, які вирішили евакуювати будинок, вважаючи, що існує реальна небезпека", — сказала Обрі.

У 2018 році в Марселі обрушилися дві старі будівлі, внаслідок чого загинули вісім людей, що викликало різку критику місцевої влади та французького уряду.

Тодішній міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер наказав провести ревізію кожної будівлі у місті. Ймовірно, настав час Лілля.

В Україні найчастіше обвалення трапляються в Одесі та Львові, в старій частині якого дуже багато старих будівель.

Так, у ніч на п'ятницю 26 серпня, близько 1:3, у центрі Львова на проспекті Свободи, 23 частково обрушився триповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому знаходилися люди. З будинку евакуювали 12 людей, з них 4-річна дитина. Постраждалих немає.