В Киеве злоумышленники требовали выкуп $5 млн в биткоинах за двух похищенных человек
Похитителей привлекает возможность получить выкуп без риска быть идентифицированными.
В Киеве злоумышленники требовали выкуп в криптовалюте за двух похищенных ими человек. Сумма выкупа в биткоинах составила эквивалент 5 млн долларов. Полиция задержала вымогателей.
Об этом рассказал начальник департамента уголовного розыска НПУ Сергей Тихонов, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Злоумышленники идентифицированы, сейчас с ними проводят следственные действия. В то же время, мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", - отметил он. По словам Тихонова, в результате проведенной работы полицейские освободили заложников, которые провели в плену несколько месяцев.
Он отметил, что в 2017 году полиция зарегистрировала 507 уголовных производств по факту похищения людей, 386 злоумышленникам уже сообщено о подозрении. В четырех случаях злоумышленники требовали выкуп в виде криптовалюты.
"За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте. Преступления имели место в Киеве, Виннице и Одессе", - рассказал Тихонов.
По словам начальника департамента угрозыска, в такой схеме злоумышленников привлекает возможность получить выкуп без риска быть идентифицированными. Похитители выходят на связь с родственниками жертвы, которые готовы отдать выкуп, иногда даже находясь в других странах мира.
В конце декабря сообщалось, что неизвестные в Киеве похитили криптоэксперта ради выкупа $1 млн в биткоинах. По оперативной информации, Павел Лернер заплатил выкуп и был "отпущен в шоковом состоянии".
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Общество
27.01.2018 11:09