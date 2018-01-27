В Киеве злоумышленники требовали выкуп $5 млн в биткоинах за двух похищенных человек

Похитителей привлекает возможность получить выкуп без риска быть идентифицированными.

В Киеве злоумышленники требовали выкуп $5 млн в биткоинах за двух похищенных человек
Фото: vocativ.com

В Киеве злоумышленники требовали выкуп в криптовалюте за двух похищенных ими человек. Сумма выкупа в биткоинах составила эквивалент 5 млн долларов. Полиция задержала вымогателей.

Об этом рассказал начальник департамента уголовного розыска НПУ Сергей Тихонов, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Злоумышленники идентифицированы, сейчас с ними проводят следственные действия. В то же время, мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", - отметил он. По словам Тихонова, в результате проведенной работы полицейские освободили заложников, которые провели в плену несколько месяцев.

Он отметил, что в 2017 году полиция зарегистрировала 507 уголовных производств по факту похищения людей, 386 злоумышленникам уже сообщено о подозрении. В четырех случаях злоумышленники требовали выкуп в виде криптовалюты.

"За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте. Преступления имели место в Киеве, Виннице и Одессе", - рассказал Тихонов.

По словам начальника департамента угрозыска, в такой схеме злоумышленников привлекает возможность получить выкуп без риска быть идентифицированными. Похитители выходят на связь с родственниками жертвы, которые готовы отдать выкуп, иногда даже находясь в других странах мира.

В конце декабря сообщалось, что неизвестные в Киеве похитили криптоэксперта ради выкупа $1 млн в биткоинах. По оперативной информации, Павел Лернер заплатил выкуп и был "отпущен в шоковом состоянии".


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