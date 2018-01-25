В Киеве мошенник, прикрываясь "связями в СБУ", пытался выманить у бизнесмена $13 тыс.
Злоумышленника задержали "на горячем".
В Киеве правоохранители разоблачили 46-летнего уроженца Сумской области, который пытался выманить у предпринимателя в сумме 13 тыс. долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.
Представляясь "помощником одного из руководителей Службы безопасности", мошенник предложил предпринимателю посодействовать в решении вопроса по заключению договора между ним и поставщиком сельскохозяйственной продукции.
Мошенника задержали на "горячем" после получения им очередной части оговоренной суммы, а именно - 70 тыс. гривен.
Сейчас мужчина, который на данный момент нигде официально не трудоустроен, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве мошенник за 15 минут открыл фальшивый обменник и чуть не украл $45 тыс.
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