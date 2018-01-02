Житель Закарпатья прятал наркотики в рамке иконы на стене

Житель Закарпатья прятал наркотики в рамке иконы на стене (ФОТО)

На Закарпатье полицейские нашли дома у мужчины 10 граммов марихуаны, спрятанные в рамке иконы на стене.

Об этом сообщает местная полиция.

Ужгородские полицейские получили сообщение о краже документов и денег из частного дома. Заявитель сообщил, что из ящика спальной комнаты исчезли документы на имя его дочери и деньги. Он заявил, что в краже подозревает своего бывшего зятя.

Правоохранители при осмотре частного дома заявителя, в рамке иконы, висевшей на стене, обнаружили пакет с сухим измельченным веществом, внешне похожим на марихуану. Полиэтиленовый пакет с марихуаной весом около 10 граммов полиция изъяла для проведения экспертизы.

По факту хранения наркотических веществ открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, то есть «Незаконное хранение наркотических средств или их аналогов без цели сбыта». Причастность бывшего родственника к хранению наркотического вещества полиция выяснит в ходе досудебного расследования.




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