Найди меня, если сможешь: украинец пытался пересечь границу и спрятался в необычном месте, фото

В пятницу утром, 13 мая, в пункт пропуска "Шегини" водитель микроавтобуса завез восьмерых пассажиров, о чем была сделана отметка в контрольном талоне. Однако на паспортный контроль прибыл водитель и семь пассажиров.

Об инциденте сообщили в ГПСУ.

После этого пограничники задались вопросом, где же еще один, восьмой пассажир. Ответ получен при осмотре транспортного средства. Мужчина переместился в багажное отделение и прикрылся матрасом.

"Таким образом украинец пытался попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у мужчины не было. Лицо через границу не пропущено и привлечено к административной ответственности", - проинформировали пограничники.


Инна Погрибная, Апостроф

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