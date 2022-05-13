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2022-05-13
Найди меня, если сможешь: украинец пытался пересечь границу и спрятался в необычном месте, фото
В пятницу утром, 13 мая, в пункт пропуска "Шегини" водитель микроавтобуса завез восьмерых пассажиров, о чем была сделана отметка в контрольном талоне. Однако на паспортный контроль прибыл водитель и семь пассажиров.
Об инциденте сообщили в ГПСУ.
После этого пограничники задались вопросом, где же еще один, восьмой пассажир. Ответ получен при осмотре транспортного средства. Мужчина переместился в багажное отделение и прикрылся матрасом.
"Таким образом украинец пытался попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у мужчины не было. Лицо через границу не пропущено и привлечено к административной ответственности", - проинформировали пограничники.
Инна Погрибная, Апостроф