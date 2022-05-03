Вакарчук высмеял Севу Новгородцева за пренебрежительные слова об украинском языке

РоSSийский экс-ведущий службы BBC и музыкант Сева Новгородцев заявил, что в Украине "горизонт культуры не очень широк", а также что не представляет себе учебник по квантовой физике на украинском. Соответствующее заявление он сделал в эфире "Лучшее радио Израиль".

"К сожалению, это будет еще и культурная пустыня. Потому что ненависть к оккупанту, к его языку перейдет, конечно, на все русскоязычное, в том числе и на русскую культуру. И мальчики там эти… я ничего плохого о них сказать не хочу, но они ... горизонт культуры не очень широк", - сказал Новгородцев.

Фото: Wikipedia

“Украинский язык при всей его мелодичности и благозвучии не имеет инструментария, накопленного в мировых языках, в английском, французском, испанском и даже русском. Где начиная со "Слова о походе Игоревом" наросло всего: всяческих цитат. Я разговаривал с другом. Я говорю, что не представляю себе книгу по квантовой физике на украинском языке", - также добавил он, информирует Апостроф.

На это заявление роSSийского ведущего отреагировал украинский исполнитель, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. В своем блоге в Instagram артист опубликовал stories, где написал, что первый учебник по квантовой механике на украинском языке был написан еще в 60-х годах прошлого века. Он уточнил, что автором этого издания является украинский физик-теоретик, профессор Глауберман Абба. Вакарчук отметил, что по этому учебнику учился еще его папа, Иван Александрович, который впоследствии написал собственную книгу по квантовой механике.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Я вот пока не представляю, как после 24 февраля 2022 года, рок-музыка будет звучать на русском языке? Может, Сева Новгородцев знает?" – с иронией поинтересовался Святослав.


Любовь Блажко, Апостроф

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