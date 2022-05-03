Вакарчук высмеял Севу Новгородцева за пренебрежительные слова об украинском языке
РоSSийский экс-ведущий службы BBC и музыкант Сева Новгородцев заявил, что в Украине "горизонт культуры не очень широк", а также что не представляет себе учебник по квантовой физике на украинском. Соответствующее заявление он сделал в эфире "Лучшее радио Израиль".
"К сожалению, это будет еще и культурная пустыня. Потому что ненависть к оккупанту, к его языку перейдет, конечно, на все русскоязычное, в том числе и на русскую культуру. И мальчики там эти… я ничего плохого о них сказать не хочу, но они ... горизонт культуры не очень широк", - сказал Новгородцев.
“Украинский язык при всей его мелодичности и благозвучии не имеет инструментария, накопленного в мировых языках, в английском, французском, испанском и даже русском. Где начиная со "Слова о походе Игоревом" наросло всего: всяческих цитат. Я разговаривал с другом. Я говорю, что не представляю себе книгу по квантовой физике на украинском языке", - также добавил он, информирует
На это заявление роSSийского ведущего отреагировал украинский исполнитель, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. В своем блоге в Instagram артист опубликовал stories, где написал, что первый учебник по квантовой механике на украинском языке был написан еще в 60-х годах прошлого века. Он уточнил, что автором этого издания является украинский физик-теоретик, профессор Глауберман Абба. Вакарчук отметил, что по этому учебнику учился еще его папа, Иван Александрович, который впоследствии написал собственную книгу по квантовой механике.
"Я вот пока не представляю, как после 24 февраля 2022 года, рок-музыка будет звучать на русском языке? Может, Сева Новгородцев знает?" – с иронией поинтересовался Святослав.