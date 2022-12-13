Лідер "Океан Ельзи" Вакарчук поділився незвичним образом на підтримку українців: "Справжній, сміливий"

Вакарчук, Святослав Вакарчук, Океан Эльзы

Відомий співак та музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився пам'ятним кадром, зробленим для підтримки мелітопольців.

Популярний український виконавець, знаменитий співак та фронтмен гурту «Океан Ельзи» продовжує низку своїх концертів, влаштованих на підтримку українців. Також не забуває артист підтримувати ЗСУ та міста, які все ще перебувають в окупації.

«Мелітополь, підтримка для тебе! Вірю, що скоро зустрінемося, незламні наші люди ??» - поділився Вакарчук під новим кадром. На артисті можна помітити патріотичну футболку з назвою українського міста.

Зазначимо, з самого 24 лютого мелітопольці продовжують чинити сильний опір російським злочинцям.

«Мелітополь, тримайтеся милі ?; ??Вірю в Енергодарі також?; Слава Україні ?; Наша підтримка!; Слава Україні; Святослав Вакарчук ??? найкращий ??? та красивий????; Справжній, сміливий, незламний. Дякую за підтримку!" - відповідають у мережі.

Також раніше на своїй сторінці у Instagram артист опублікував несподівані кадри зі свого виступу.

Святослав Вакарчук із гітарою в руках сів на стільчик перед пасажирами та зустрічаючими та виконав для них кілька пісень, серед яких і хіти гурту "Океан Ельзи", і знакові українські пісні - "Червона рута", "Ой чий то кінь стоїть" та інші.


Дарина Силина, politeka.net





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