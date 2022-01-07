Минздрав решил начать бустерную вакцинацию всего взрослого населения
Третью прививку будут делать через полгода после второй.
Министерство здравоохранения решило начать бустерную вакцинацию всего взрослого населения.
Об этом сообщил министр Виктор Ляшко.
"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - заявил он в фейсбуке.
Министерство рекомендует сделать бустер через 6-9 месяцев после получения второй прививки от COVID-19.
Третий укол будут делать мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer), а при их отсутствии – любой другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
Новый сертификат COVID после бустерной дозы будет действовать 270 суток с даты ее введения. Его можно будет сгенерировать в "Дии" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
Ляшко пояснил, что третья прививка необходима в связи со стремительным распространением более заразного омикрон-варианта коронавируса. Она позволит усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма.
"Медицинская система готовится к очередному росту числа случаев COVID-19 в Украине. В то же время мы призываем всех украинцев сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь нам преодолеть эпидемию", - заявил министр.
Напомним, что в декабре Минздрав ввел дополнительную прививку от COVID-19 для групп риска со сниженным иммунитетом, а в начале января - бустерную прививку для лиц старше 60 лет.
Третья и бустерная дозы – это разные понятия. Третья – это дополнительная вакцинация для групп риска, чтобы увеличить их защиту. Бустер (ревакцинация) производится через 6 месяцев после первичного курса.