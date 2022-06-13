На фоне роSSийского вторжения в Украину в Японии решили увеличить оборонный бюджет

Правительство страны разработает новую стратегию безопасности

На фоне роSSийского вторжения в Украину в Японии решили увеличить оборонный бюджет
© Japan Today

На фоне роSSийского вторжения в Украину японские власти решили создать новую стратегию безопасности. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита безопасности Shangri-La Dialogue. По его словам, это нужно для того, чтобы "увеличить возможности сдерживания и реагирования", сообщило издание Japan Today.

«В свете агрессии РоSSии против Украины взгляды стран на безопасность резко изменились по всему миру», – сказал Фумио Кисида.

Он отметил, что Германия изменила свою оборонную политику, увеличив оборонный бюджет до 2% ВВП, а Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета в пользу вступления в НАТО.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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