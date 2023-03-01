Кім пояснив, чому з бюджету Миколаївської області майже не виділяються гроші на ТрО і ЗСУ

У січні ZN.UA писало про те, що витрати областей на утримання доріг іноді у десятки разів перевищують видатки на ТрО і громадську безпеку, при цьому даних щодо Миколаївської області у статті не було. Виявилося, що Миколаївська область знайшла способи закрити запити військових та добровольців за рахунок волонтерів і бізнесу, а бюджет приберегти для інших важливих потреб, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у інтерв’ю Тетяні Безрук під назвою: «Люди відмовляються виїжджати з-під обстрілів, переселити родини дуже важко».

«Що стосується бюджетів на допомогу ТрО чи Збройним силам. Миколаївщині пощастило. Майже всі запити ми задовольнили через гроші волонтерів і бізнесу. Була інформація, що, можливо, будуть пільги військовим із ПДФО на всю суму. Що військові взагалі стануть неплатниками ПДФО, а це значно погіршило б стан місцевих бюджетів, бо більша його частина надходить до бюджетів громад», - пояснив Кім.

Миколаївська ОВА у 2022 році, за словами її очільника, майже не витрачала грошей із бюджету, а переносила на цей рік, бо вважала, що «може залишитися без грошей».