Депутат ОПЗЖ "передав" заводи росіянам і зобов'язав підприємців платити до бюджету рф: подробиці справи

Депутат ОПЗЖ "передав" заводи росіянам і зобов'язав підприємців платити до бюджету рф: подробиці справи

Служба безпеки заявила про викриття та встановлення місцеперебування депутата ОПЗЖ, який "передав" російським окупантам заводи харчової та хімічної промисловості у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба підозрює у колабораціонізмі колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, члена партії ОПЗЖ.

СБУ не називає ім'я підозрюваного, але на опублікованому спецслужбою фото зображено Сергія Калашника.

За інформацією СБУ, росіяни призначили Калашника головою місцевої окупаційної адміністрації, він виконував вказівки ворога щодо реорганізації роботи українських підприємств на користь країни-агресора – насамперед хімічної та харчової індустрії.

Слідство встановило, що колаборант провів "інвентаризацію" місцевого бізнесу, зобов'язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "військово-цивільній адміністрації" та змушував сплачувати "податки" до бюджету Росії.

За даними правоохоронців, підозрюваний погрожував бізнесменам, які відмовлялися виконувати його вказівки, переслідуванням із боку каральних органів окупантів та фізичною розправою.

Слідчі СБУ повідомили Калашника про підозру за статтею про колабораціонізм.

Підозрюваний ховається на тимчасово окупованій території України, але в СБУ заявили, що встановили місце його перебування та працюють над притягненням його до відповідальності.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
Країни ЄС спромоглися розблокувати допомогу Україні — шантаж Орбана не вдавсяКраїни ЄС спромоглися розблокувати допомогу Україні — шантаж Орбана не вдався
Військова активність в Маріуполі та навколо зростає – АндрющенкоВійськова активність в Маріуполі та навколо зростає – Андрющенко
Блок рекламы


Похожие новости
Ймовірна корупція на 50 млн грн: НАЗК передає до САП справу депутатки Наталії КоролевськоїЙмовірна корупція на 50 млн грн: НАЗК передає до САП справу депутатки Наталії Королевської
Росію готуються вигнати з ООН: у США представили резолюцію, всі подробиціРосію готуються вигнати з ООН: у США представили резолюцію, всі подробиці
У путінського депутата у Києві знайшли 11 квартир: фото та прізвищеУ путінського депутата у Києві знайшли 11 квартир: фото та прізвище
Продавав награбоване росіянам: під Миколаєвом затримали підлого злодія, кадриПродавав награбоване росіянам: під Миколаєвом затримали підлого злодія, кадри
Газопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянамиГазопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянами
Окупанти почали розстрілювати червонокнижних птахів на Херсонщині – депутат ОблрадиОкупанти почали розстрілювати червонокнижних птахів на Херсонщині – депутат Облради
США звинувачують колишнього народного депутата Деркача у шахрайстві та відмиванні грошейСША звинувачують колишнього народного депутата Деркача у шахрайстві та відмиванні грошей
Депутати Європейського парламенту закликають країни ЄС визнати Голодомор геноцидом українського народуДепутати Європейського парламенту закликають країни ЄС визнати Голодомор геноцидом українського народу
СБУ прийшла з новими обшуками до об'єктів УПЦ МП: подробиці та фотоСБУ прийшла з новими обшуками до об'єктів УПЦ МП: подробиці та фото
Окупанти почали відступати в Запорізькій області: подробиці та картаОкупанти почали відступати в Запорізькій області: подробиці та карта
Последние новости
Подгружаем последние новости