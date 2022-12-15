Депутат ОПЗЖ "передав" заводи росіянам і зобов'язав підприємців платити до бюджету рф: подробиці справи

Служба безпеки заявила про викриття та встановлення місцеперебування депутата ОПЗЖ, який "передав" російським окупантам заводи харчової та хімічної промисловості у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ .

Спецслужба підозрює у колабораціонізмі колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, члена партії ОПЗЖ.

СБУ не називає ім'я підозрюваного, але на опублікованому спецслужбою фото зображено Сергія Калашника.

За інформацією СБУ , росіяни призначили Калашника головою місцевої окупаційної адміністрації, він виконував вказівки ворога щодо реорганізації роботи українських підприємств на користь країни-агресора – насамперед хімічної та харчової індустрії.

Слідство встановило, що колаборант провів "інвентаризацію" місцевого бізнесу, зобов'язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "військово-цивільній адміністрації" та змушував сплачувати "податки" до бюджету Росії.

За даними правоохоронців, підозрюваний погрожував бізнесменам, які відмовлялися виконувати його вказівки, переслідуванням із боку каральних органів окупантів та фізичною розправою.

Слідчі СБУ повідомили Калашника про підозру за статтею про колабораціонізм.