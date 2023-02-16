Україні потрібно більше боєприпасів: Пентагон розмірковує про збільшення оборонного бюджету

Основна причина - майбутній наступ ЗСУ, який повинен дозволити Україні повернути свої території, інформує ZN.ua.

Україні потрібно більше боєприпасів: Пентагон розмірковує про збільшення оборонного бюджету
© US Department of Defense

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та генсек НАТО Єнс Столтенберг заявили про те, що у Пентагоні замислилися про збільшення виробництва боєприпасів, в тому числі й через те, що їх не вистачає для допомоги Україні. Річ у тім, що наші артилеристи витрачають снаряди швидше, ніж у НАТО встигають їх виготовляти. Про це пише Financial Times, додаючи, що для цього, що очевидно, потрібно буде збільшити військові витрати.

Міллі під час інтерв'ю виданню розповів, що у Пентагоні зараз переоцінюють те, скільки насправді боєприпасів потрібно для ведення сучасної війни.

"Одним з уроків цієї війни є дуже високі темпи споживання боєприпасів, і ми переглядаємо власні запаси та плани, щоб переконатися, що ми все зробили правильно", — пояснив він.

Тож у Міноборони США шляхом проведення аналізу повинні зрозуміти, які насправді потреби в снарядах наразі, і закласти це в бюджет. Міллі додав, що "боєприпаси дуже дорогі".

Він також зауважив, що саме майбутній контрнаступ ЗСУ призвів до того, що Захід планує збільшити виробництво боєприпасів.

"За оцінками, українські сили роблять понад 5000 артилерійських пострілів на день, тоді як Росія, за оцінками, вчетверо більше", — нагадали у Financial Times, додаючи, що для наступу оборонцям потрібно західної зброї "на мільярди доларів, включаючи танки та артилерію".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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