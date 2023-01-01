Бюджетників на окупованих територіях змушують отримати паспорти РФ – ЦНС
Також там відкривають центри зайнятості, на облік яких можуть стати лише власники паспортів Росії, інформує
Росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Під особливим тиском працівники бюджетної сфери. Про це
«Окупаційні адміністрації донесли працівникам бюджетної сфери, зокрема лікарям, комунальникам й іншим, що їм всім необхідно отримати російський паспорт, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву на відмову від українського громадянства», – йдеться у повідомленні ЦНС.
Також росіяни запускають на тимчасово окупованих територіях України центри зайнятості, проте стати на облік там можна буде лише з паспортом ворога.
«Тобто, спочатку росіяни захопили та знищили міста на півдні та сході країни, й потім добили промисловість, яку порізали на метал. Тепер же ворог створює умови коли працювати або отримати виплати по безробіттю можна лише при умові отримання своєї червоної макулатури», – додають у ЦНС.