Бюджетників на окупованих територіях змушують отримати паспорти РФ – ЦНС

Росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Під особливим тиском працівники бюджетної сфери. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Окупаційні адміністрації донесли працівникам бюджетної сфери, зокрема лікарям, комунальникам й іншим, що їм всім необхідно отримати російський паспорт, якщо вони бажають далі працювати. Крім того, вони мають написати заяву на відмову від українського громадянства», – йдеться у повідомленні ЦНС.

Також росіяни запускають на тимчасово окупованих територіях України центри зайнятості, проте стати на облік там можна буде лише з паспортом ворога.

«Тобто, спочатку росіяни захопили та знищили міста на півдні та сході країни, й потім добили промисловість, яку порізали на метал. Тепер же ворог створює умови коли працювати або отримати виплати по безробіттю можна лише при умові отримання своєї червоної макулатури», – додають у ЦНС.