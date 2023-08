Росія хоче розмити національну ідентичність українців на окупованих територіях – британська розвідка

Почали із шкільної освіти та ЗМІ.

Росія вдається до дій для створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих регіонах України з метою розмивання української національної ідентичності, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

Так, 15 серпня перший заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко відвідав окупований Донецьк на сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти.

Паралельно у Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівки з Росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

Зокрема з 1 вересня в школах окупованих регіонів України та всієї Російської Федерації з'явиться новий підручник з історії Росії.

«Книга вихваляє так звану спеціальну військову операцію та описує Україну як ультратерористичну державу», - зазначають експерти.

Вони додають, що окрім цього журналістів з Росії також працевлаштовують у ЗМІ в окупованих регіонах України.