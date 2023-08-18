Росія хоче розмити національну ідентичність українців на окупованих територіях – британська розвідка
Почали із шкільної освіти та ЗМІ.
Росія вдається до дій для створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих регіонах України з метою розмивання української національної ідентичності, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.
Так, 15 серпня перший заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко відвідав окупований Донецьк на сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти.
Паралельно у Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівки з Росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.
Зокрема з 1 вересня в школах окупованих регіонів України та всієї Російської Федерації з'явиться новий підручник з історії Росії.
«Книга вихваляє так звану спеціальну військову операцію та описує Україну як ультратерористичну державу», - зазначають експерти.
Вони додають, що окрім цього журналістів з Росії також працевлаштовують у ЗМІ в окупованих регіонах України.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 August 2023