Росія хоче розмити національну ідентичність українців на окупованих територіях – британська розвідка

Почали із шкільної освіти та ЗМІ.

Росія вдається до дій для створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих регіонах України з метою розмивання української національної ідентичності, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

Росія хоче розмити національну ідентичність українців на окупованих територіях – британська розвідка
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Так, 15 серпня перший заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко відвідав окупований Донецьк на сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти.

Паралельно у Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівки з Росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

Зокрема з 1 вересня в школах окупованих регіонів України та всієї Російської Федерації з'явиться новий підручник з історії Росії.

«Книга вихваляє так звану спеціальну військову операцію та описує Україну як ультратерористичну державу», - зазначають експерти.

Вони додають, що окрім цього журналістів з Росії також працевлаштовують у ЗМІ в окупованих регіонах України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 August 2023

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/UlaUxk9z2a

??#StandWithUkraine ??pic.twitter.com/0LeyIXV5bT

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 18, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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