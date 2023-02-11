Байден готує найбільший бюджет Пентагону в історії

Втім, не факт, що законодавці його підтримають.

Байден готує найбільший бюджет Пентагону в історії

Адміністрація Байдена готується запропонувати Конгресу затвердити найбільший бюджет Пентагону в історії. Про це повідомляє POLITICO.

«Офіційні особи дуже близькі до узгодження остаточної основної цифри для Міністерства оборони, яку Білий дім включить до свого загального бюджетного запиту на 2024 фінансовий рік, який планується оприлюднити 9 березня», — заявив заступник міністра оборони США з питань фінансів Майкл МакКорд.

Він додав, що має сподівання на те, що сума буде більшою за минулорічну, проте відмовився надавати подробиці, пославшись на те, що проєкт досі обговорюється та узгоджується.

МакКорд лише повідомив, що Пентагон планує закупити боєприпаси, щоб поповнити запаси США, а також підтримувати продовження боротьби України з агресією Росії, у якій обидві сторони щодня витрачають тисячі снарядів.

У грудні законодавці виділили 858 мільярдів доларів на фінансування національної оборони — на 45 мільярдів більше, ніж просив Байден. Це включало 817 мільярдів доларів для Пентагону та ще мільярди для розробки ядерної зброї через Міністерство енергетики та інші програми національної безпеки.

Це найбільша сума, яку США коли-небудь витрачали на Міністерство оборони, яка демонструє зусилля Пентагону одночасно протистояти загрозі з боку Росії, йти в ногу зі зростаючою технологічною перевагою Китаю, модернізувати старіючі арсенали та боротися з інфляцією.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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