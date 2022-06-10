Военный аналитик пояснил, почему Запад решил вести войну на истощение РоSSии

В начале полномасштабной роSSийско-украинской войны англосаксы могли надавить на ЕС и страны союза поставили бы Украине много оружия, но этого не случилось. Почему коллективный Запад решил вести войну на истощение РФ и дозировать вооружение Украины в интервью ZN.UA объяснил известный военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде, с которым поговорила Инна Ведерникова.

«Они не пошли по этому пути. И, знаете, они могли принять свое решение потому, что война проходит в контуре противостояния РоSSии и коллективного Запада. Запад воюет комплексно: военно-политически и экономически. РоSSию изматывают, а вам не дают упасть. Такой алгоритм. Момент истины наступит тогда, когда вы уравняетесь по возможностям. В перспективе одного-двух месяцев Запад так или иначе увеличит ваши огневые возможности. И это уже происходит на Востоке, где украинская армия уже сейчас имеет возможность воздействовать артиллерией на противника и останавливать его наступательные действия», – добавил Рустамадзе.

При этом, по словам эксперта, в силу того, что у Украины не будет очень много оружия, мы не сможете сделать перелом в этой войне и перейти к наступательным операциям. По его прогнозам нам дадут столько оружия, сколько будет достаточно для того, чтобы размалывать противника в оборонительных боях.

«Иначе ваши наступательные операции и удары по территории РоSSии спровоцируют как начало всеобщей мобилизации в РоSSии, так и начало массового движения добровольцев и контрактников. То есть западное сообщество смотрит на эту проблему именно под этим углом зрения, к пониманию которого я пришел как раз в последние две недели. Весь мир сегодня работает именно на политическое поражение РоSSии», – добавил эксперт.

Рустамадзе также заявил, что учитывая 80-процентную поддержку россиянами войны в Украине, даже через три месяца от ее начала, страна с меньшим потенциалом не имеет шансов перед ядерной державой.