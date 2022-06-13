В Грузии решили, что заслуживают статус кандидата ЕС больше, чем Украина: "Мы требуем..."

В Грузии решили, что заслуживают статус кандидата ЕС больше, чем Украина: "Мы требуем..."

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна больше заслуживает получить статус кандидата на вступление в ЕС, чем Украина и Молдова.

Об этом пишет "Грузия Online".

«Если кто и заслуживает статус кандидата в ЕС, то заслуживает Грузия, а потом уже Украина и Молдова. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из — за этого ей должно быть предоставлено: извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Грузия якобы заслужила стать кандидатом благодаря своим реформам за последние 9 лет.

«Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса», — считает Гарибашвили.

Украина-Грузия


Алексей Ионов, politeka.net





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