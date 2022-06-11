Китай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимость

Министр обороны КНР подчеркнул, что Пекин сделает это "любой ценой", информирует ZN.ua.

Китай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимость

Если Тайвань объявит свою независимость от Китая, Пекин несомненно начнет войну. Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином, пишет The Times Of India со ссылкой на AFP.

"Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну, несмотря на ее цену", — сказал Фэнхэ.

По его словам, Пекин "разорвет в клочья любой сговор для провозглашения независимости Тайваня и будет решительно поддерживать объединение родины".

Глава Минобороны Китая также подчеркнул, что Тайвань — "это китайский Тайвань", и добавил, что "использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет успешным".


Максим Царук, ZN.ua





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