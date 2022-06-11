Китай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимость

Если Тайвань объявит свою независимость от Китая, Пекин несомненно начнет войну. Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином, пишет The Times Of India со ссылкой на AFP.

"Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну, несмотря на ее цену", — сказал Фэнхэ.

По его словам, Пекин "разорвет в клочья любой сговор для провозглашения независимости Тайваня и будет решительно поддерживать объединение родины".

Глава Минобороны Китая также подчеркнул, что Тайвань — "это китайский Тайвань", и добавил, что "использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет успешным".