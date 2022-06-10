Для Украины это будет болезненно: Шольц решил продолжить политику Меркель, чего ждать от Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает политику Ангелы Меркель и не отправит Украине обещанного вооружения для борьбы с оккупантами.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в беседе с роSSийским правозащитником Марком Фейгиным.

"Я думаю, что мы вряд ли получим немецкое снабжение. Скорее всего, это политика самого Шольца. И, возможно, он не может в этом признаться публично, но тайно он продолжает политику Меркель.

Как рассказал эксперт, недавно издание Bild фактически напрямую обвинило Меркель и Шольца в "отмывании" роSSийских денег.

"Поэтому, я считаю, Шольц сделает все, чтобы вооружение не попало в Украину. Для нас это будет не смертельно, но болезненно. Единственное, что нам придется это вооружение компенсировать с помощью снабжения. Может быть, того самого лендлиза или военной помощи от других стран Запада", — заявил Жданов и добавил, что сейчас от Германии поступает только финнасова помощь.

"Кроме денег, сейчас больше ничего не поступает. Есть немного гуманитарной помощи. Германия выходит, как откупается деньгами. Правда, суммы там существенные, но тем не менее, иногда нам более необходимо вооружение", — пояснил эксперт.