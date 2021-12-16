Тимошенко: телеканал "Рада" вернется в старый формат

Депутатам не понравился обновленный эфир.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что руководители фракций и спикер парламента договорились вернуть старый формат телеканала "Рада".

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

"Канал "Рада" - это канал, который должен выполнять единственную функцию - в прямом эфире доносить трансляции заседаний Верховной Рады, заседаний комитетов, брифинги депутатов и глав фракций. Это функция канала "Рада". Поэтому сейчас на согласительном совете, где были лидеры фракций, было принято решение вернуться в тот формат трансляций, который на самом деле давал возможность высказаться всем фракциям, всем депутатам, и вернуться в специальный формат работы только с прямыми трансляциями", - сказала Тимошенко.

Напомним, что накануне в кулуарах Верховной Рады появилась новая студия телеканала "Рада", а среди его ведущих появились журналисты, ранее работавшие на "112 Украина", ZIK и "Исландии". Креативным директором вещателя стал Алексей Семенов, а шеф-редактором – Наталья Яструбенко.

"Рада" вышла в эфир в обновленном формате в среду, 15 декабря.

Вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что на обновление телеканала "Рада" до конца года будет выделено до 15 млн гривен. По его словам, представительство "Слуги народа" и оппозиции на обновленном канале "Рада" будет квотным.

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