СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів

Зловмиснику загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, інформує ZN.ua.

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів
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СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська Харківської області організував трансляцію російських телеканалів. Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з ворогом. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За співпрацю загарбники призначили зрадника «виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної «адміністрації» РФ.

Перебуваючи на «посаді» колаборант організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення, використовуючи телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

Таким чином ворог поширював дезінформацію про війну у вигляді сюжетів і програм пропагандистів Кремля серед місцевих жителів.

Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії Росії та виправдовування воєнних злочинів окупантів.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила зраднику про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна, розслідування продовжується.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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