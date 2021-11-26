Во Львове задержали двух жителей Краматорска за провокацию на Мемориале орлят

На одной из стен написали лозунг "За Степана Бендеру".

Национальная полиция сообщила о задержании двух жителей Краматорска, разрисовавших польский Мемориал орлят на Лычаковском кладбище.

Пресс-служба областного управления полиции сообщила, что около 17 часов в четверг патрульные увидели лиц, наносивших баллончиками надписи на польском военном мемориале. Их сразу задержали.

"Двое жителей города Краматорск в возрасте 43 и 49 лет, один из которых уже был судим, с помощью баллончиков с краской нарисовали на стене мемориала провокационные надписи. С места происшествия изъяты баллончики с краской черного, синего, красного и желтого цветов, рабочие рукавицы вещдоки", - говорится в сообщении.

По данным львовской мэрии, под провокационными надписями полиция подразумевает слово "Ляхи" и лозунг "За Степана Бендеру" (через "е"), который задержанные не успели дописать. Они также сделали краской сине-желтые и красно-черные полоски.

Фото: facebook.com/lvivpolice

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производства по ч.3 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет.

Напомним, что львовские орлята воевали против армии Западно-Украинской Народной Республики в 1918-1919 годах, и сегодня их захоронения во Львове – это важный элемент польского националистического дискурса и символ "польского Львова".