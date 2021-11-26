Во Львове задержали двух жителей Краматорска за провокацию на Мемориале орлят
На одной из стен написали лозунг "За Степана Бендеру".
Национальная полиция сообщила о задержании двух жителей Краматорска, разрисовавших польский Мемориал орлят на Лычаковском кладбище.
Пресс-служба областного управления полиции сообщила, что около 17 часов в четверг патрульные увидели лиц, наносивших баллончиками надписи на польском военном мемориале. Их сразу задержали.
"Двое жителей города Краматорск в возрасте 43 и 49 лет, один из которых уже был судим, с помощью баллончиков с краской нарисовали на стене мемориала провокационные надписи. С места происшествия изъяты баллончики с краской черного, синего, красного и желтого цветов, рабочие рукавицы вещдоки", - говорится в сообщении.
По данным львовской мэрии, под провокационными надписями полиция подразумевает слово "Ляхи" и лозунг "За Степана Бендеру" (через "е"), который задержанные не успели дописать. Они также сделали краской сине-желтые и красно-черные полоски.
По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производства по ч.3 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет.
Напомним, что львовские орлята воевали против армии Западно-Украинской Народной Республики в 1918-1919 годах, и сегодня их захоронения во Львове – это важный элемент польского националистического дискурса и символ "польского Львова".