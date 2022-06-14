Более 346 миллионов жителей Африки страдают от острой нехватки продовольствия

Более 346 миллионов человек, проживающих на территории 14 африканских стран, уже столкнулись с острым дефицитом продовольствия. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста в Twitter .

Речь идет о таких государствах, как Мавритания, Буркина-Фасо, Сомали, Эфиопия, Кения, Южный Судан, Конго, Судан, Нигерия, Центральноафриканская Республика, Чад, Камерун, Нигер и Мали.

"Более 346 миллионов человек по всей Африке страдают от серьезной нехватки продовольствия", — подчеркивают в МККК.

В организации ситуацию называют "тревожной".